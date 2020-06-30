Defense News: В Сенате предложили скупить у Турции российские комплексы С-400

30.06.2020, 11:09, Новости дня

США могут закупить у Турции российские системы ПВО С-400 в соответствии с законопроектом, внесенным в Сенат на прошлой неделе.

Об этом сообщает издание Defense News.

По данным этого портала, законопроект внесен влиятельным законодателем, который пытается предложить выход из тупика, в котором оказались Вашингтон и Анкара в связи с программой Joint Strike Fighter по созданию и закупке истребителей F-35.

Партийный организатор республиканского большинства в Сенате Джон Тун внес поправку в Закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год, которая допускает такую сделку через счет Армии США для закупок ракетного оружия.

Инициатива возникла через год после того, как США исключили Турцию, члена НАТО, из многонациональной программы создания и закупок F-35, поскольку Анкара получила комплексы С-400 в рамках соглашения стоимостью 2,5 миллиарда долларов.