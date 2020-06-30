 

Иранский ракетчик выпустил ракету по украинскому самолету без санкции командования

30.06.2020, 11:09, Новости дня

Иранский ракетчик, сбивший украинский пассажирский самолет вскоре после его взлета, произвел пуск ракеты без разрешения командования.

Об этом сообщил военный прокурор Тегерана после предварительного судебного расследования.

Прокурор Голам Аббас Торки сообщил, что причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в январе стала человеческая ошибка. Все 176 человек, находившихся на борту рейса 752, погибли.

Торки исключил кибератаку на военные системы Ирана и отметил, что три человека взяты под стражу в связи с катастрофой, сообщает полуофициальное информагентство Fars.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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