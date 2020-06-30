 

ЕС и Тбилиси осудили нападки грузинской оппозиции на немецкого посла

30.06.2020, 11:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЕвросоюз и МИД Грузии встали на защиту посла Германии в Грузии Хуберта Кнырша, которого грузинская оппозиция обвинила в несоответствующем дипломату опыте и в пророссийских позициях, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

МИД Грузии назвал нападки оппозиции на посла «оскорбительными» и высказал полную поддержку Кныршу и всем работающим в Тбилиси иностранным дипломатам. МИД также отметил, что Тбилиси и Берлин «связаны партнерством высокого уровня», а Германия оказала Грузии в последние годы огромную поддержку.

«Германия отстаивает позиции Грузии по таким фундаментальным вопросам, как суверенитет и территориальная целостность, европейская и евроатлантическая интеграция», – заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

По утверждению МИД Грузии, нападки на посла со стороны оппозиции «направлены на пробуждение антизападных настроений в Грузии»

Постпредство ЕС в Грузии также выступило с осуждением «нападок определенных политических акторов и СМИ на посла Германии».

Напомним, ранее один из лидеров «Объединенной оппозиции Грузии», председатель Лейбористской партии Шалва Нателашвили призвал правительство Германии отозвать из Грузии посла Хуберта Кнырша, назвав его «позорным» и обвинив в коррупционных связях с грузинскими властями. По его словам, «посол Германии, как и предыдущий французский посол Эрик Фурнье финансируются (лидером правящей «Грузинской мечты») Бидзиной Иванишвили, поэтому лоббирует нынешний режим».

Возмущение оппозиции вызвало заявление посла о том, что соглашение властей и оппозиции от 8 марта о проведении выборов в парламент Грузии в октябре по смешанной пропорционально-мажоритарной системе (120 плюс 30) не предусматривает освобождение из-под стражи владельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, задержанного с оружием. В переговорах властей и оппозиции участвовали послы как посредники.

Депутат парламента от оппозиционной «Европейской Грузии» Гига Бокерия, идеолог саакашвилевского режима, также обвинил посла Германии в том, что тот ведет себя недипломатично.



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