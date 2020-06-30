Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

30.06.2020, 11:08, Новости дня

Певица Анита Цой доставлена в московскую больницу с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь артистки Анна Кружель.

«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», – сообщила пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

Она отметила, что с первых дней пандемии Анита соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, трудно сказать, где она могла заразиться.

За минувшие сутки в России выявлено 6693 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 647 тыс. случаев заболевания.

Тем временем после коронавируса в Москве выздоровели более 150 тыс. человек.