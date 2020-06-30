Анита Цой госпитализирована с коронавирусом
30.06.2020, 11:08, Новости дня
Певица Анита Цой доставлена в московскую больницу с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь артистки Анна Кружель.
«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», – сообщила пресс-секретарь, передает РИА «Новости».
Она отметила, что с первых дней пандемии Анита соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, трудно сказать, где она могла заразиться.
За минувшие сутки в России выявлено 6693 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 647 тыс. случаев заболевания.
Тем временем после коронавируса в Москве выздоровели более 150 тыс. человек.
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