 

Стали известны подробности подготовки теракта сторонником ИГ во Владикавказе

30.06.2020, 11:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМужчина, арестованный по подозрению в подготовке теракта во Владикавказе, рассматривал в качестве объектов для нападения здания мэрии Владикавказа и Верховного суда Северной Осетии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.

«Разведку проводили в нескольких административных зданиях в центре Владикавказа. Были обнаружены фотографии здания мэрии, бывшего здания МВД на (улице) Бутырина, здания Верховного суда и другие», – сказали ТАСС в ведомстве.

Там добавили, что мужчина уже признал свою вину.

Во вторник стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт во Владикавказе: сторонник «Исламского государства» готовил взрыв, после которого планировал уехать на Ближний Восток. 



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