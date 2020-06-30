В Киеве за сутки коронавирус выявили у 57 человек

30.06.2020, 10:15, Новости дня

В Киеве за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 57 человек. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 32 мужчины в возрасте от 20 до 67 лет и мальчик восьми лет. В их числе шестеро медиков.

Госпитализированы 14 человек, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков. Выздоровели за сутки 11 киевлян.

Больше всего новых случаев обнаружили в Днепровском (21), Шевченковском (16) и Деснянском (10) районах.

На сегодняшний день в столице уже 5037 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, летальных случаев 108, выздоровели 1563 жителя Киева.

https://www.facebook.com/merkieva/posts/4519096988101213

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек, от COVID-19 скончалось 1159 человек, вылечилось – 19 115. За последние сутки вирус выявили у 706 человек.