Названа дата выхода преемника классического Land Rover Defender

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30.06.2020, 9:30, Новости дня

Компания Ineos намерена официально презентовать Grenadier, который выступает в качестве преемника Land Rover Defender.

Вместе с тем модель производитель в течение некоторого времени пытался выкупить права на возможность выпуска собственного внедорожника Defender, однако в очередной раз поступил отказ. Но это не стало поводом для отклонения от курса, тогда как инвестировано в новую производственную площадку порядка 600 миллионов фунтов.

В свою очередь, автомобиль имеет классический дизайн, который имеет множество сходств с вышеуказанной моделью. В компании анонсировали, что выпуск модели составит порядка 25 тысяч экземпляров Ineos Grenadier, тогда как стоимость транспортного средства пока не объявлена производителем.



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