 

США ужесточили условия экспорта в Россию, КНР и Гонконг

30.06.2020, 9:12, Новости дня

США ужесточили ограничения экспорта технологий и оборудования в Россию, а Гонконг – лишили особого статуса и торговых преференций.

С 29 июня вступили в силу новые ограничения экспорта в Россию, Китай, Венесуэлу, которые США считают потенциальными врагами, следует из документа, опубликованного в федеральном реестре правительства США. Ограничения были объявлены в апреле, но вступили в силу через 60 дней с момента размещения в реестре.

Новые условия Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, контролирующего экспорт, ужесточают правила экспорта технологий, продукции двойного и военного назначения в Россию, Китай и Венесуэлу.

США расширили термин "военное использование", включив в него требование лицензирования экспорта гражданской продукции — подшипников, телекоммуникационного оборудования, полупроводников, компьютеров, оборудования и программного обеспечения для атомных реакторов, полупроводниковых приборов, измерительной аппаратуры, оборудования для производства авиадвигателей. В США обеспокоены, что эти гражданские технологии и продукция могут использоваться в военных целях.

Гонконг лишили особого статуса

Министерство торговли США приостановило действие экспортных преференций для Гонконга, следует из заявления министра торговли США Уилбур Росс.

Возрастает риск попадания значимых для безопасности США технологий к военным Китая, "что привело к отмене особого статуса Гонконга", — отметил Росс. Все преференции исключены из экспортных лицензий, и возможны новые санкции, заявили в министерстве.



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