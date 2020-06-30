Fitch прогнозирует падение мировой экономики на 4,6% в 2020 году

30.06.2020, 9:10, Новости дня

Об этом говорится в специальном докладе агентства, опубликованном 29 июня.

“Похоже, что мировая экономика достигла дна в апреле, но риски снижения экономической активности из-за новой вспышки коронавируса и возобновления ограничений и блокировок остаются высокими”, – подчеркнули аналитики.

В 2021 году, прогнозируют в Fitch, глобальный ВВП вырастет на 4,9%.

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