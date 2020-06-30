В Украине опять возросло число новых случаев коронавируса. Больше всего их – во Львовской области

30.06.2020, 9:10, Новости дня

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек, сообщил утром 30 июня Совет национальной безопасности и обороны.

За последние сутки вирус выявили еще у 706 человек. Таким образом, число новых случаев опять возросло – накануне их было зарегистрировано 646.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1159 человек (+12 за сутки), вылечилось – 19 115 (+88 за сутки).

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили во Львовской (143), Закарпатской (97) и Ровенской областях (74). В семи областях – Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Херсонской и Луганской – не выявили ни одного нового случая заражения.

Новость дополняется.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 10,3 млн, из них более 5,23 млн вылечились, а более 505,5 тыс. умерли.