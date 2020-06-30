Полиция проверила жалобы бывших жен Башарова на побои

30.06.2020, 9:08, Новости дня

Полиция проверяла жалобы на побои, поступавшие от бывших жен актера Марата Башарова, уголовные дела не возбуждались, следует из ответа первого замглавы МВД Александра Горового на запрос зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной.

В ответе за подписью Горового указывается, что «по сообщениям бывших жен Марата Алимжановича Башарова о нанесении им побоев сотрудниками межмуниципального отдела «Московский» Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административному округу Главного управления МВД РФ по городу Москве и первого отдела полиции Управления МВД РФ по города Химки Московской области проведены проверки», передает РИА «Новости».

Так, после проверок 7 марта 2015 года и 5, 6 января 2019 года уполномоченные должностные лица перечисленных территориальных органов МВД вынесли постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, которые Химкинской городской прокуратурой Московской области и прокуратурой Новомосковского административного округа Москвы не были отменены.

Пушкина, комментируя ответ МВД, заявила, что подобные обращения в полицию будут оставаться без должного ответа, пока не будет принят закон о профилактике семейно-бытового насилия.

«Другого (ответа от МВД) я и не ожидала. Заявления были, в возбуждении дела отказали, прокуратура нарушений не выявила. (…) Пока женщины не будут уверены, что любое их обращение не останется без должного внимания, а система их точно защитит, мы так и будем получать подобные отписки», – сказала она.

Ранее Пушкина направила обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, реагировала ли полиция на случаи применения силы Башаровым в отношении своих бывших жен.

В своем обращении она отмечала, что актер неоднократно признавался в том, что избивал своих жен.

Напомним, в июне СМИ сообщали, что экс-супруга Башарова Екатерина Архарова сообщила на него в полицию. Несколько лет назад Архарова и Башаров развелись после того, как женщина угодила в больницу с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга.

Также 21 марта Мировой суд Бабушкинского района удовлетворил иск супруги актера Марата Башарова Елизаветы и расторг второй брак актера.

Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин указывал, что у него смешанное отношение к проекту. По его словам, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.