 

От коронавируса в Москве вылечились более 150 тыс. человек

30.06.2020, 9:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПосле коронавируса в Москве выздоровели еще 2295 пациентов, общее число выздоровевших превысило 150 тыс. человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2295 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 150 397», – сказала она, передает РИА «Новости».

Ракова напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Напомним, в середине июня в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что уровень циркуляции коронавируса в Москве по сравнению с серединой марта упал в 20 раз.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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