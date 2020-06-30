США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

30.06.2020, 9:08, Новости дня

США с 29 июня ужесточили правила экспортного контроля в отношении поставок товаров в Россию. Речь идет о требованиях для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Россию, а также в Китай и Венесуэлу.

В документе Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США одно из правил отменяет исключение для американских экспортеров, которые ранее могли поставлять в Россию широкий спектр товаров без лицензии, если они предназначались для гражданского использования потребителями (подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы, оборудование для производства самолетных двигателей и другое), передает ТАСС.

В результате компаниям понадобится дополнительное время на получение лицензии. При этом в разрешении может быть отказано, если у бюро возникнут сомнения в конечном пользователе продукции.

Отмечается, что изменение помимо России, Китая и Венесуэлы также коснется Армении, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Ирака.

Свое решение о введении новых правил BIS для таких поставок объяснило тем, что страны вроде РФ и Китая часто применяют стратегию интеграции гражданских и военных отраслей, что затрудняет идентификацию конечного пользователя для американских компаний.

Второе ограничение затронет также Россию, Китай и Венесуэлу, оно расширит определение «военного пользования» товаров и сузит и без того минимальные возможности российского оборонного сектора закупать американские товары, программное обеспечение и технологии.

В список товаров, закупка которых способствует разработке и созданию военной продукции, входит различное оборудование и программное обеспечение для работы атомных реакторов, полупроводниковые приборы, измерительная аппаратура и другие материалы, которые, по мнению американских властей, могут использоваться в военных целях.

«Некоторые организации в Китае, РФ и Венесуэле пытались обойти американское экспортное регулирование и подорвать американские интересы в целом, так что мы будем оставаться бдительными, чтобы убедиться в том, что технологии США не попадают не в те руки», – утверждает министр торговли Уилбур Росс.

Документ также отдельно ужесточает требования для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Китай.

Ранее министерство торговли Соединенных Штатов приостановило действие преференциального режима в отношении Гонконга.