Reddit и Twitch заблокировали поддерживающие Трампа каналы
30.06.2020, 8:48, Новости дня
Американская соцсеть Reddit и принадлежащий компании Amazon стриминговый сервис Twitch заблокировали каналы в поддержку президента США Дональда Трампа.
Глава Reddit Стив Хаффман сообщил, что соцсеть заблокировала крупнейший форум сторонников Трампа r/The_Donald за нарушение новых правил платформы, передает РИА «Новости».
«Все сообщества на Reddit должны добросовестно соблюдать нашу политику по контенту. Мы заблокировали r/The_Donald, потому что они этого не делали», – отметил он.
Под запрет на Reddit попал и форум левых r/ChapoTrapHouse, а также около 2 тыс. отделений форумов, большинство из которых не были активны.
Вместе с тем сервис трансляций Twitch заблокировал стриминговый канал Трампа.
«На Twitch поведение, полное ненависти, не разрешается. Мы не делаем исключений для политического контента или вопросов, заслуживающих новостей», – говорится в заявлении компании.
Президента США обвиняли в разжигании ненависти его политические противники, сам Трамп это отрицает.
Ранее соцсеть Twitter скрыла сообщение Трампа, пригрозившего протестующим, что не допустит создания в Вашингтоне «автономной зоны» по примеру Сиэтла и готов применить «серьезную силу».
До этого Facebook и Twitter удалили видеозапись из публикации главы американского государства. В ролике темнокожий ребенок убегает от белого, это сопровождается титрами: «Испуганный малыш убегает от малыша-расиста».
Белый дом обвинил Twitter в пособничестве «террористам и диктаторам».
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