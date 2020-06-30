В «Векторе» рассказали об эффективности прототипов вакцины от коронавируса

30.06.2020, 8:30, Новости дня

Три прототипа вакцины от нового коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ, сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Максютов рассказал, что в данный момент «три прототипа вакцины против заболевания COVID-19 успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ», это «наиболее продвинутые» препараты «с точки зрения полученных результатов», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в центре несколько групп работают над вакцинами нового поколения, суммарно, более 100 сотрудников.

«Самое главное – это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту – это и есть самая большая сложность», – отметил Максютов.

Ранее было названо число выявленных в РФ штаммов коронавируса – их более 100.

До этого Максютов заявил, что для создания коллективного иммунитета в РФ понадобятся около 70 млн доз вакцин.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что первую промышленную партию российской вакцины от коронавируса планируется получить осенью.

Между тем китайская компания заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях.