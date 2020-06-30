 

Убийство краснодарского бизнесмена попало на видео

30.06.2020, 8:18, Новости дня

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент убийства предпринимателя в Краснодаре — 57-летнего мужчину застрелили у собственной машины. СКР возбудил уголовное дело.

 

Нападение было совершено в 20:55 29 июня на улице Леваневского. Злоумышленники дожидались бизнесмена в припаркованной рядом с его иномаркой белой "Ладе-Гранте". Как только предприниматель сел за руль, открылась задняя дверь, и неизвестный произвел несколько выстрелов практически в упор. После этого убийца и его водитель уехали с места.

К моменту прибытия врачей руководитель компании, которая занимается предоставлением интернет-услуг, был мертв.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства. Выйти на след злоумышленников пока не удалось.



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