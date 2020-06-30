 

Руководство “Барселоны” поддержало наставника команды Сетьена

30.06.2020, 8:18, Новости дня

Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" выразило поддержку главному тренеру команды Кике Сетьену. После ничьи с "Сельтой" в чемпионате Испании у 61-летнего специалиста произошел конфликт с футболистами, которые не согласны с его видением футбола.

Как сообщает As, 29 июня президент клуба Жозеп Мария Бартомеу, член правления Хавьер Бордас, гендиректор Оскар Грау и технический секретарь Эрик Абидаль пришли в гости к Сетьену, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Руководство клуба встало на сторону главного тренера, выразив ему поддержку.

Ранее появилась информация, что нынешний наставник "Барселоны" покинет команду по окончании сезона из-за конфликта с футболистами "сине-гранатовых".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Армию Грузии обует Германия, а оденет Турция

19.05 / Правозащитница Анна Ривина прокомментировала попадание в список Forbes

12.04 / Пожар и взрыв: водитель, ночевавший в машине, сжег инкассаторские авто в Архангельске

24.04 / Воробьев поручил увеличить число врачей для лечения пациентов с коронавирусом

21.06 / «Алросе» предрекли потерю контроля над рынком необработанных алмазов

21.05 / Помпео назвал условия для возвращения США к Договору по открытому небу

18.04 / CNBC – запасливые Гейтсы давно приготовили еду на случай пандемии

11.06 / Украина попросила Евросоюз усилить санкции против России

08.06 / Ростуризм откроет более 10 новых внутренних турмаршрутов

24.06 / Воздушная часть парада в честь 75-й годовщины Победы прошла в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска