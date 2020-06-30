 

Пентагон не нашел подтверждений «сговора» РФ с боевиками в Афганистане

30.06.2020, 7:49, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУ Минобороны США нет доказательств, которые бы подтвердили информацию о приписываемых РФ попытках вступить в сговор с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане, сообщил представитель ведомства Джонатан Хоффман.

«Министерство обороны продолжает изучать разведывательную информацию о том, что сотрудники российского ГРУ занимались злонамеренной деятельностью против сил США и коалиции в Афганистане. До настоящего времени министерство обороны не имеет подтверждающих свидетельств, которые могли бы подтвердить недавние предположения, которые можно найти в открытых репортажах прессы», – приводит РИА «Новости» заявление.

Хоффман отметил, что США серьезно относятся к безопасности своих войск в Афганистане и во всем мире, и поэтому постоянно принимают меры «для предотвращения вреда от потенциальных угроз».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ему никто не сообщал, что подразделение российской военной разведки якобы «побудило» боевиков афганского движения «Талибан» (запрещено в России) напасть на американские войска.

Ранее New York Times выступило с утверждением, что «российское подразделение», по мнению разведки США, якобы «предлагало боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». По версии американцев, вознаграждение предлагало «российское подразделение», которое стоит за «попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад».

В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки», в самом движении также опровергли связь с российской разведкой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.



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