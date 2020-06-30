В Польше подвели итоги первого тура выборов президента республики

30.06.2020, 7:48, Новости дня

Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши обнародовала официальные итоги состоявшегося 28 июня первого тура президентских выборов после подсчета всех бюллетеней.

Окончательные цифры после подсчета всех бюллетеней подтвердили необходимость проведения второго тура, так как никому из кандидатов не удалось набрать требуемые для победы более 50% голосов, передает ТАСС.

Действующий президент Польши Анджей Дуда получил в первом туре 43,5% голосов, на втором месте оказался кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.

«Ни один кандидат не получил более половины от всех голосов. 12 июля состоится новое голосование. В новом голосовании выбор осуществляется из двух кандидатов, которые получили большинство голосов. Это Анджей Дуда и Рафал Тшасковский», – сообщил глава ГИК Сильвестр Марчиняк.

На третьем месте – независимый кандидат журналист Шимон Холовня, за которого проголосовали 13,87% избирателей, на четвертом – представитель партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак с 6,7%. Остальные восемь кандидатов не получили широкой поддержки избирателей.

На прошедших 28 июня выборах была зафиксирована рекордная в современной истории Польши явка. Она составила 64,51%. В 2010 году на выборах президента Польши явка была 54,94%, а в 2015 году – 48,96%.

По словам Марчиняка, из 30,2 млн граждан республики, имеющих право голоса, проголосовали свыше 19 млн. При этом 536 тыс. жителей республики воспользовались введенной властями в условиях эпидемии коронавируса возможностью проголосовать дистанционно при помощи почты. Им были отправлены специальные пакеты с бюллетенями и формулярами заявлений о личном и тайном волеизъявлении, 483 тыс. таких пакетов для голосования вернулись в избирком.

Напомним, в Польше прошел первый тур президентских выборов, по итогам которых ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, необходимых для безоговорочной победы.