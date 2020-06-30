Нефть подешевела на опасениях за дисбаланс спроса и предложения

30.06.2020, 7:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются на фоне опасений по поводу восстановления спроса и увеличения предложения.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,57% – до 41,61 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,81% – до 39,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы с опасениями следят за распространением коронавируса, опасаясь, что новые карантинные ограничения в ряде американских штатов повлияют на восстановление спроса, затормозив этот процесс. Так, СМИ сообщили, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом не менее четырнадцати американских штатов решили повременить со смягчением ограничений, приостановив или свернув соответствующие планы.

Участники рынка также следят за новостями из Ливии, опасаясь, что возобновление добычи в стране увеличит дисбаланс спроса и предложения. Национальная нефтяная корпорация Ливии сообщила в понедельник, что добивается прогресса в переговорах с соседними странами по снятию блокады.