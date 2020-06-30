 

Нефть подешевела на опасениях за дисбаланс спроса и предложения

30.06.2020, 7:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются на фоне опасений по поводу восстановления спроса и увеличения предложения.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,57% – до 41,61 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,81% – до 39,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы с опасениями следят за распространением коронавируса, опасаясь, что новые карантинные ограничения в ряде американских штатов повлияют на восстановление спроса, затормозив этот процесс. Так, СМИ сообщили, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом не менее четырнадцати американских штатов решили повременить со смягчением ограничений, приостановив или свернув соответствующие планы.

Участники рынка также следят за новостями из Ливии, опасаясь, что возобновление добычи в стране увеличит дисбаланс спроса и предложения. Национальная нефтяная корпорация Ливии сообщила в понедельник, что добивается прогресса в переговорах с соседними странами по снятию блокады.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Летальность от COVID-19 в РФ оказалась в 7,5 раза ниже общемировой

03.06 / Врачебное сообщество ОНФ поддержало оскорбленного Навальным Лео Бокерию

01.06 / Полицейские в США обстреляли съемочную группу Deutsche Welle

23.04 / Уволен начальник Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, где 55 студентов заразились коронавирусом

04.06 / Доля ипотеки в новостройках выросла до 60%

27.06 / Предварительный список: Европа собирается отрыть границы для жителей 18 стран

24.04 / Лукашенко назвал коронавирус «ударом по башке» от Господа

07.05 / Новый Mitsubishi Outlander получит двигатель от Nissan

11.06 / Росстат опубликовал данные по смертности в России за апрель. И сразу их удалил

15.05 / Разработано устройство, которое производит топливо из воды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска