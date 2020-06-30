 

В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар

30.06.2020, 7:10, Новости дня

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пожарные тушат возгорание в двух металлических ангарах на площади более 2 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

К месту происшествия следует пожарный поезд, готовится к вылету вертолет Ми-8. Для контроля замеров воздуха на место пожара направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория, передает ТАСС.

Из-за работ по ликвидации возгорания перекрыто движение транспорта по Пискаревскому проспекту по направлению от Кольцевой автодороги в сторону центра города. В тушении огня задействованы 153 человека и 37 единиц техники. Сведения о пострадавших уточняются.



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