В жилом доме в Москве произошел взрыв. Есть пострадавшие

30.06.2020, 7:06, Новости дня

Об этом сообщило агентство ТАСС.

По информации министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, в результате происшествия пострадали пять человек, трое из них госпитализированы.

Причиной взрыва могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования.

К 14.30 пожар в доме был ликвидирован. Предварительными причинами взрыва называют утечку газа или нарушение правил эксплуатацию газового оборудования.

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