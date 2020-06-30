В Бангладеш на реке столкнулись два судна, более 30 погибших
30.06.2020, 6:00, Новости дня
32 человека стали жертвами столкновения двух судов на реке Буриганга в Бангладеш, сообщает The Daily Observer.
Инцидент произошел утром 29 июня. Более крупное судно протаранило лодку, на которой находилось свыше 100 пассажиров. Доплыть до берега удалось не всем.
Среди погибших – трое детей. Опознано 29 тел.
Водолазы продолжают поиски, власти не исключают, что число жертв возрастет.
По данным The Daily Observer, на место катастрофы пришли десятки родственников погибших и пострадавших, а также добровольцы, которые хотели помочь спасателям. Руководитель местной пожарной службы потребовал, чтобы толпа разошлась.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет