 

В Бангладеш на реке столкнулись два судна, более 30 погибших

30.06.2020, 6:00, Новости дня

32 человека стали жертвами столкновения двух судов на реке Буриганга в Бангладеш, сообщает The Daily Observer.

Инцидент произошел утром 29 июня. Более крупное судно протаранило лодку, на которой находилось свыше 100 пассажиров. Доплыть до берега удалось не всем.

Среди погибших – трое детей. Опознано 29 тел.

Водолазы продолжают поиски, власти не исключают, что число жертв возрастет.

По данным The Daily Observer, на место катастрофы пришли десятки родственников погибших и пострадавших, а также добровольцы, которые хотели помочь спасателям. Руководитель местной пожарной службы потребовал, чтобы толпа разошлась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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