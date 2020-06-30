 

Канцлер Австрии заявил о необходимости ограничить миграцию

30.06.2020, 5:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАвстрии необходимо продолжать проводить рестриктивную миграционную политику, чтобы не допустить межэтнических конфликтов, сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц на фоне курдско-турецких беспорядков в Вене.

Канцлер выразил уверенность, что беспорядки с участием молодежи турецкого происхождения в Вене стали результатом провальной интеграционной политики. Это произошло из-за большой плотности населения с турецкими корнями в районе Фаворитен, передает ТАСС.

Курц объяснил, что проблема интеграции вызвана наличием плотного скопления населения турецкого происхождения, где разговаривают только на турецком языке, проводят время в турецкоговорящих организациях, отовариваются в турецких магазинах.

«Еще несколько лет назад я говорил, что в Вене есть кварталы, где люди почти не чувствуют себя как дома. Меня тогда за это сильно критиковали. Жители района Фаворитен, думаю, понимают, что я имел в виду, потому что там очень многие не чувствуют себя как дома, когда происходит подобное. Я выступаю за решительные действия против такого развития событий», – подчеркнул Курц.

Канцлер выразил уверенность, что Австрии необходимо самостоятельно решать проблему попыток Турции оказать влияние на проживающих у нее граждан турецкого происхождения.

«Я думаю, нам надо быть в дальнейшем рестриктивными в миграционной политике, иначе мы будем вести такие же дискуссии, которую ведем сегодня о конфликте в районе Фаворитен, в обозримом будущем – о чеченских группах, которые сталкиваются с другими на улицах. Мы видим по Франции, к чему это может привести, когда политика интеграции не работает, когда есть массивная миграция», – сказал Курц в эфире передачи на телеканале «Пульс-24».

Он также рекомендовал желающим устраивать уличные конфликты в Австрии организовывать их лучше в Турции.

Напомним, в середине июня во французском Дижоне вспыхнули столкновения между представителями чеченской диаспоры и выходцами из стран Магриба. 16 июня после многодневных массовых беспорядков стороны конфликта договорились о перемирии. Произошедшее связывают в том числе с битвой за территорию и торговлей наркотиками.

18 июня французские правоохранители задержали несколько представителей чеченской диаспоры. После столкновений в Дижоне прошла спецоперация. За участвовавших в конфликте чеченцев вступился глава Чечни Рамзан Кадыров.



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