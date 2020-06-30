 

Шампанское от Жириновского ушло лучшим дамам “Мосфильма”

30.06.2020, 4:55, Новости дня

"Наш спор с Владимиром Вольфовичем приобрел общенациональное значение. Жириновский прислал обещанный ящик шампанского", — сообщил российский кинорежиссер и общественный деятель Карен Шахназаров в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, обещаниям Жириновского можно верить, он всегда держит свое слово.

"Уже понятно, что шампанское ушло лучшим дамам "Мосфильма". Я сам не пью шампанское. Но спасибо Жириновскому", — подчеркнул Шахназаров. Он напомнил о споре, который состоялся четыре года назад в студии "Вечера с Владимиром Соловьевым": "Когда Трамп только стал президентом, я сказал, что в Америке будет аналог нашей перестройки и закончится все это большим бардаком". С этим мнением Жириновский тогда не согласился и за это прислал ящик шампанского.

По мнению режиссера, сегодняшние события в США свидетельствуют о том, что огромная империя рушится. "Сейчас в США на лицо все признаки заката империи. Рушится идеология и, прежде всего, уничтожается прошлое", — подчеркнул Шахназаров, напомнив, что в Советском Союзе в 90-е была похожая ситуация.



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