Венедиктова сфальсифицировала постановление о вручении подозрения Порошенко – адвокат

30.06.2020, 4:54, Новости дня

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова сфальсифицировала документы к ходатайству о применении к Порошенко меры пресечения, об этом он написал 29 июня в Facebook.

“10 июня я написал пост о том, что Генеральный прокурор Венедиктова нарушила нормы 110 УПК и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщение о подозрении народному депутату Украины, пятому президенту Украины Петру Порошенко. Нахал с прокурорским удостоверением, который прервал допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе только не предусмотренную законом бумажку “поручение”, то есть не имел никаких полномочий. Никакого сообщения о подозрении осуществлено не было”, – написал Головань.

По его словам, прокуроры пытались убедить защитников Порошенко, что никакого постановления не нужно. Однако позже постановление появилось в приложениях к ходатайству о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей, заявил Головань.

10 червня я написав пост про те, що Генеральний прокурор Венедіктова порушила норми 110 КПК і не оформила постановою… Posted by Igor Golovan on Esmaspäev, 29. juuni 2020

“Однако генеральный шулер оказалась неспособной даже качественно фальсифицировать документ. Вероятно, в результате спешки в тексте поддельного постановления появились статьи УПК (109 и 382), которые были закрыты еще 25 мая. Генеральный прокурор не только некомпетентен, но и пытается скрыть некомпетентность фальсификациями”, – отметил адвокат.

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве. 18 июня она проинформировала о закрытии трех дел против экс-президента.

10 июня Порошенко отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко в Службу внешней разведки. Следствие считает, что экс-президент Украины издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Божка к превышению служебных полномочий. Государственное бюро расследований также составило подозрение Божку.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание отложили до 1 июля.