В РФ разработали энергоустановку для лунной базы

30.06.2020, 4:08, Новости дня

Специалисты Курчатовского института получили патент на автономную систему обеспечения оборудования и персонала лунной базы необходимой мощностью и энергией в экстремальных условиях внешней среды.

«Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является обеспечение необходимой мощностью и энергией автономной системы жизнеобеспечения оборудования и персонала в экстремальных условиях внешней среды лунной базы», – приводит ТАСС текст описания изобретения, распространенный Федеральным институтом промышленной собственности.

В описании изобретения отмечается, что система будет состоять из двух замкнутых контуров. Один из них включает солнечный коллектор, теплообменник горячего спая и циркуляционного насоса. Солнечный свет будет попадать на коллектор, тепло будет проходить в теплообменник через трубопровод горячего жидкометаллического контура и с помощью насоса возвращаться обратно для нагрева. Второй контур, напротив, будет обеспечивать отвод тепла с помощью теплообменника холодного спая, который трубопроводом соединен с холодильником- излучателем.

Энергия образуется в термоэлектрическом преобразователе за счет большой разницы температур. «Автономная космическая энергетическая установка производит необходимую для функционирования лунной станции энергию во время лунного дня, а ее избыток накапливает для работы во время лунной ночи», – уточняется в описании изобретения.

Энергия может накапливаться в классических аккумуляторных батареях, суперконденсаторах или механических системах аккумулирования энергии.

В начале мая стало известно о планах американских властей установить всеобщие правила добычи ресурсов на Луне. В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

В Кремле подчеркнули, что попытки «приватизации» космоса неприемлемы, а в Роскосмосе заявили, что попытки экспроприации космоса и агрессивные планы по фактическому захвату других планет не настраивают на плодотворное сотрудничество. Москва подчеркивала, что у Соединенных Штатов нет права отводить себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки по использованию космических ресурсов. В МИД РФ призвали США вернуться к совместной работе по освоению космоса.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о планах США начать колонизацию спутника Земли.