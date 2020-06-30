Мадуро выдворяет посла ЕС из Венесуэлы

30.06.2020, 3:54, Новости дня

Николас Мадуро дал главе миссии Евросоюза в Каракасе Исабель Бриланте Педроса 72 часа, чтобы она покинула страну после того, как ЕС ввел санкции против 11 венесуэльских чиновников.

«Кто они, чтобы попытаться навязать себя угрозами?», – заявил Мадуро. «Мы разберемся через 72 часа… ей предоставят самолет, чтобы улететь».

Воздушное пространство Венесуэлы в настоящее время закрыто для коммерческих самолетов из-за пандемии коронавируса.

Отношения между Боюсселем и Каракасом являются напряженными с 2017 года, когда Венесуэла стала первой латиноамериканской страной после того, как ЕС ввел санкции, включая эмбарго на поставки оружия.

Среди чиновников, санкционировавших выдворение дипломата, был оппозиционный законодатель Луис Парра, который при поддержке Мадуро оспаривает лидерство над контролируемым оппозицией Национального собрания с его президентом Хуаном Гуайдо.

Гуайдо использовал должность главы парламента, чтобы оспорить власть Мадуро в январе 2019 года, объявив себя исполняющим обязанности президента. Национальное собрание сочло Мадуро узурпатором после его неоднозначного переизбранием в 2018 году в ходе фальсифицированного голосования.

Гуайдо признан временным президентом своей страны более чем в 50 странах, включая Соединенные Штаты и большую часть Европейского Союза.

Парра, тем не менее, объявил себя президентом Национального собрания в январе, в то время как силы безопасности, лояльные Мадуро, препятствовали тому, чтобы Гуайдо вошел в здание, когда проходило голосование по переизбранию главы парламента страны.

Парра поссорился с Гуайдо после того, как его обвинили в коррупции, связанной с программой распределения продуктов питания, проводимой правительством Мадуро.