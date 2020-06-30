“Аугсбург” подписал контракт с тремя футболистами

30.06.2020, 3:50, Новости дня

Сразу три футболиста пополнили германский "Аугсбург". Все три игрока стали свободными агентами и достались баварцам бесплатно.

Футболистами "Аугсбурга" стали 32-летний защитник "Шальке" Даниэль Калиджури, 30-летний полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Тобиас Штробль и 32-летний вратарь берлинского "Униона" Рафал Гикевич. У всех игроков истекли контракта с прежними клубами, сообщает РИА Новости.

Появление трех новичков подтвердил спортивный директор клуба, в прошлом защитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Штефан Ройтер. В недавно завершившемся чемпионате Германии "Аугсбург" занял 15 место.