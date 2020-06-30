 

“Аугсбург” подписал контракт с тремя футболистами

30.06.2020, 3:50, Новости дня

Сразу три футболиста пополнили германский "Аугсбург". Все три игрока стали свободными агентами и достались баварцам бесплатно.

Футболистами "Аугсбурга" стали 32-летний защитник "Шальке" Даниэль Калиджури, 30-летний полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Тобиас Штробль и 32-летний вратарь берлинского "Униона" Рафал Гикевич. У всех игроков истекли контракта с прежними клубами, сообщает РИА Новости.

Появление трех новичков подтвердил спортивный директор клуба, в прошлом защитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Штефан Ройтер. В недавно завершившемся чемпионате Германии "Аугсбург" занял 15 место.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / WSWS – рассекреченные документы «российского дела» подтвердили, что доказательств сотрудничества Wikileaks с Москвой нет

26.05 / Бывший глава Чувашии оспорил в Верховном суде указ о своем увольнении

25.05 / «В далекой-далекой галактике»: что вдохновило Джорджа Лукаса на создание «Звездных войн»?

26.06 / Диетолог объяснила переход людей из веганов обратно в мясоеды

03.05 / В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

10.05 / Пираты похитили трех россиян и украинца с двух судов в Гвинейском заливе

19.05 / Более трети чилийских сенаторов ушли на карантин

19.05 / В США число заболевших COVID-19 превысило 1,5 млн

30.04 / Fox News – американский эсминец вынужденно причалил в Сан-Диего из-за вспышки коронавируса на борту

20.06 / 22-23 июня США и Россия обсудят контроль над вооружениями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска