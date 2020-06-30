Мадуро потребовал от представителя ЕС в Венесуэле покинуть страну

30.06.2020, 3:48, Новости дня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении выслать из южноамериканской страны представителя Евросоюза в Каракасе после внесения 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список ЕС.

«Я решил дать представителю ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну, и потребовать от ЕС проявлять уважение. Хватит европейского колониализма и преследования по отношению к Венесуэле», – приводит слова Мадуро ТАСС.

«Ей уже предоставили самолет, чтобы она улетела. Дальше мы будем постепенно решать вопросы с Евросоюзом. Если мы им не нравимся, если они не уважают Венесуэлу, пусть уходят», – сказал Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

В свою очередь министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса, комментируя решение ЕС о введении санкций против ряда политических деятелей Венесуэлы, заявил, что «Европейский союз привержен своей интервенционистской политике против диалога и мира в Венесуэле». «Ностальгия по колониализму ведет его в бездну отсутствия законности, преследования и агрессии в отношении нашего народа. Венесуэла оставляет за собой право на должный и решительный ответ», – сообщил дипломат.

Накануне Евросоюз ввел санкции против ряда политических деятелей Венесуэлы, расширив санкционный список до 36 человек.