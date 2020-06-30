Макрон осудил роль Турции в Ливии и двойственное отношение Путина

30.06.2020, 1:42, Новости дня

Президент Франции в понедельник обвинил Турцию в массовом ввозе джихадистов в Ливию, назвав вмешательство Анкары «преступным», и обвинил российского президента Владимира Путина в двойственном отношении к российским наемникам, действующих в североафриканском государстве. В последние недели отношения между союзниками по НАТО, Францией и Турцией, обострились из-за Ливии, Северной Сирии и ситуации в Восточном Средиземноморье.

В последние недели Турция предприняла ряд шагов в Ливии, предоставив авиаподдержку и оружие международно-признанному правительству, базирующемуся в Триполи, чтобы отразить нападение военачальника Халифы Хафтара.

«Я думаю, что это историческая и уголовная ответственность за страну, которая претендует на членство в НАТО», – заявил президент Франции.

Не предоставив никаких данных относительно боевиков, Эммануэль Макрон заявил, что Турция «массово импортирует» джихадистов из Сирии.

Париж обвиняли в политической поддержке Хафтара, и ранее оказывал ему военную помощь в борьбе с исламистами. Франция отрицает поддержку, но не упрекает своих союзников, особенно Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые также были нарушили международное эмбарго на поставки оружия.

Ливийская национальная армия Хафтара (LNA) поддерживается ОАЭ, Египтом и Россией. В последние недели французские чиновники неоднократно заявляли, что вмешательство Турции помогает России укрепиться в Ливии.

Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что в пятницу российские наемники проникли на нефтяное месторождение Шарара. В докладе ООН в мае говорилось, что российская «группа Вагнера» разместил в Ливии до 1200 человек. Макрон провел видеоконференцию с Путиным в пятницу, но не стал осуждать Москву, как он это сделал с Анкарой. Французский лидер отметил, что два лидера согласились работать для достижения общей цели – прекращения огня. В понедельник Макрон сказал, что, по словам Путина, частные подрядчики не представляют Россию.

«Я сказал ему, что я очень четко осуждаю действия, предпринимаемые «группой Вагнера … он играет на этом двойственном отношении», – отметил президент Франции.