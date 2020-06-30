 

Замглавы МИД Украины: Россия может активизировать военные действия против Украины в ближайшее время

30.06.2020, 1:42, Новости дня

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, существует военная угроза со стороны России. «Во-первых, наблюдается рост военных мощностей на восточной границе Украины, а во-вторых наблюдается значительное усиление военных группировок российских войск в Крыму», – цитирует Василия Боднара «Интерфак-Украина».

Он добавил, что «необходимо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановиться перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей».

Заместитель министра иностранных дел Украины отметил, что Киев доносит информацию до своих международных партнеров. Он подчеркнул, что Москва может прибегнуть к военным действиям из-за отказа Украины поставлять воду в незаконно аннексированный Крым, а также к активным действиям на востоке страны.

«Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе», – заявил Василий Боднар.

По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства Украины, Киеву «необходимо быть готовым к наихудшему сценарию, тогда он может не произойти».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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