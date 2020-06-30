В США флакон препарата для лечения COVID-19 будет стоить от $390

30.06.2020, 1:40, Новости дня

Компания Gilead Sciences, которая производит препарат ремдесивир, признанный эффективным для лечения коронавирусной инфекции, объявила в открытом письме, что решила установить цену в $390 за флакон для правительства США, об этом сообщает CNN 29 июня.

Пятидневный курс лечения одного пациента будет включать шесть флаконов и обойдется в $2340, отметил Даниэль О’Дей, председатель и главный исполнительный директор компании.

Цена для частных компаний будет составлять $520 за флакон, что составит $3120 на пациента.

Препарат от лихорадки Эболы ремдесивир в США разрешили применять для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии.

Ремдесивир – первое лекарственное средство, которое разрешено применять в Евросоюзе при коронавирусной инфекции взрослым и подросткам с 12 лет.

Препарат ремдесивир включен в украинский протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 19 апреля. Минздрав хочет закупить это лекарственное средство и привезти его в Украину при помощи дипломатических каналов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире почти достигло 10,2 млн, из них почти 5,17 млн вылечились, а 503 тыс. – умерли.