США захотели выкупить у Турции системы С-400

30.06.2020, 1:08, Новости дня

Соединенные Штаты могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства, сообщило американское издание Defense News.

Сенатор-республиканец Джон Тьюн внес в Сенат поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США на 2021 финансовый год (2021 National Defense Authorization Act, 2021 NDAA), предложив выкупить у Турции комплексы С-400 за счет бюджета Сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения, передает ТАСС.

По версии издания, такой шаг позволит США и Турции выйти из тупиковой ситуации по вопросу участия Анкары в программе по производству многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

В свою очередь председатель комитета по международным отношениям Cената республиканец Джим Риш предложил более жесткую поправку, предписывающую администрации президента Дональда Трампа ввести против Турции санкции в соответствии с законом CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) через 30 дней после вступления 2021 NDAA в силу, отмечает издание.

По мнению издания, несмотря на влияние Риша и Тьюна, включение их поправок в окончательную версию законопроекта, регламентирующего бюджетные расходы США на национальную оборону на 2021 финансовый год, не гарантировано. Не обеспечено и сохранение поправок в случае обсуждения согласованного в Сенате варианта законопроекта 2021 NDAA с Палатой представителей.

Издание достаточно скептически оценивает вероятность принятия обеих поправок, однако подчеркивает, что лидеры Сената зачастую согласовывают между собой поправки, не вызывающие каких-либо серьезных споров. Вместе с тем дискуссии по предлагаемым законодателями инициативам зачастую останавливаются еще до какого-либо предметного обсуждения, напоминает издание.

Напомним, 24 июня РФ заявила о готовности заключить с Турцией новый контракт по С-400. В начале июня Турция заявила о достижении «принципиального согласия» с Россией по поставке второго комплекта С-400.

Ранее спецпредставитель Белого дома по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 является главным раздражителем в отношениях с США.