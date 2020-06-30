Разработан гель, который заменяет поврежденные хрящи в суставах
30.06.2020, 1:06, Новости дня
Ученым удалось создать экспериментальный гель, который соответствует прочности и долговечности настоящего хряща. Хрящ является уникальной частью человеческого тела: он смягчают ударную нагрузку на суставы и выдерживает вес.
Уникальный материал по внешнему виду напоминает желейную конфету, а по характеристикам силы – не уступает настоящему хрящу. Он состоит из воды на 60% и способен без разрывов или потери формы выдержать вес гири в 45 кг.
Гидрогель состоит из двух переплетенных полимерных сеток. Одна такая сетка создана из эластичных спагетти-подобных нитей, а другая – более жесткая и с отрицательными зарядами по всей их длине. Обе сетки усилены сеткой из целлюлозных волокон.
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