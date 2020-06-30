 

Жертвами коронавируса в Москве стали еще 35 человек

30.06.2020, 0:35, Новости дня

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в течение последних суток в Москве скончались еще 35 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. В итоге общее число жертв коронавируса в столице достигло 3 796.

Всего в мире к настоящему моменту зафиксировано более 10,1 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше полумиллиона заболевших скончались, передает ТАСС. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 641 156 случаев заражения, умерли более 9,1 тысячи человек. Выздоровели 403 430 пациентов.



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