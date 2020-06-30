Fox News – «здоров как бык» — во время интервью Джонсон отжался от пола и рассказал о планах по восстановлению экономики

30.06.2020, 0:03, Новости дня

Премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что находится в отличной форме и в качестве доказательства отжался несколько раз от пола, пишет Fox News со ссылкой на Daily Mail. Глава правительства подчеркнул, что сможет справиться с новыми испытаниями пандемии, и рассказал о мерах поддержки для потерявших работу людей во время ожидаемого экономического кризиса.



Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон похвастался хорошим самочувствием и планами по восстановлению британской экономики от пандемии коронавируса, пишет Fox News со ссылкой на интервью газете Daily Mail.

Как рассказывает издание, Джонсон перечислил меры, которые, по его мнению, необходимы для дальнейшего развития страны. Он пообещал ряд «молниеносных» проектов по строительству больниц, школ, жилых комплексов и дорог. Также премьер-министр обсудил поддержку тех, кто испытывает сложности на рынке трудоустройства.

На вопрос о своём здоровье глава правительства предложил прямо во время интервью удостовериться в этом и сделал несколько отжиманий от пола, не снимая галстука. Он настаивал, что чувствует себя «здоровым как бык». Упражнения должны были продемонстрировать, что британский лидер готов справиться с любыми предстоящими испытаниями в борьбе с коронавирусом. «Страна начнёт восстанавливаться, а я определённо полон энергии, — подчеркнул Джонсон. – Никогда не чувствовал себя лучше».

Он добавил, что воспользуется своим выступлением во вторник, чтобы изложить свой план по восстановлению Соединённого Королевства. Многие консерваторы опасаются будущей массовой безработицы и предлагают создавать целевые рабочие места и повышать возможности для трудоустройства. По словам премьер-министра, если COVID-19 был молнией, то его экономические последствия будут громом, к которому правительство «будет готово». «Урок заключается в том, чтобы действовать быстро, поэтому мы собираемся удостовериться, что у нас есть планы по поддержке людей, у которых больше нет работы, получить необходимую возможность (трудоустроиться. — ИноТВ)», — объясняет Джонсон.

Как отмечает Fox News в заключение, фотографии премьер-министра во время отжиманий украсили первую страницу Daily Mail, что повлекло за собой критику со стороны общественности. По информации The Independent, некоторые восприняли эти изображения как «что-то, что мог сделать президент РФ в качестве демонстрации физической силы, чтобы внушить уверенность в своём лидерстве».