Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

29.06.2020, 23:30, Новости дня

Лидер группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга – объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт.

Совместная работа с Сергеем Шнуровым, суммарный охват YouTube-канала которого превышает 1,7 млрд просмотров, – важный шаг в развитии RTVI, заинтересованного не только в усилении информационного и общественно-политического вещания. Предложение Шнурову сделал владелец телеканала Микаель Исраелян, информирует RTVI.

«Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом, – комментирует назначение Шнурова Исраелян. – Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик».

В ближайших планах канала – активное развитие на Западном побережье США, а также усиление присутствия в Грузии, Армении, Европе. Канал демонстрирует высокую динамику развития. Сегодня RTVI вещает в 53 странах мира, а общий охват мультиплатформенного медиа составляет 225 млн, информирует телеканал.

«На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка. Присоединившись к команде RTVI я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру», – сообщил Шнуров, комментируя свое назначение.

Таким образом RTVI завершает реформирование команды топ-менеджеров. Сергей Шнуров займется созданием и продвижением неновостных продуктов, будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания, займется обновлением и продвижением бренда канала, сообщили в редакции.

За информационную и общественно-политическую повестку продолжает отвечать Станислав Кучер. Ранее он отвечал за редакцию RTVI в Нью-Йорке, а недавно стал руководителем Дирекции информационных и общественно-политических программ, создав объединенную редакцию.

«Сергей – мегауспешный продюсер, очень яркий и глубокий человек, уже объединивший своим творчеством миллионы наших соотечественников во всем мире. Одних этих двух фактов было более чем достаточно для того, чтобы канал сделал ему предложение. Рад, что будем работать вместе», – прокомментировал новость Кучер.

Сергей Шнуров – российский продюсер, рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль». В 2016 году Сергей Шнуров по версии журнала GQ стал человеком и музыкантом года. С 2019 года Шнуров входит в Общественный совет при комитете Государственной думы по культуре и в Совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы.