 

USAID отмечает успехи своей работы в странах Азии

29.06.2020, 23:27, Новости дня

«Что хорошо для Азии, хорошо и для США», – отметила в недавнем интервью Глория Стил, старший заместитель помощника администратора Азиатского департамента Агентства США по международному развитию (USAID). – Наша цель в Азии – помочь им стать процветающими, свободными и открытыми, а также помочь им достичь самодостаточности».

По словам Стил, особого успеха USAID удалось достичь во Вьетнаме, где организация способствовала увеличению конкурентоспособности страны за счет повышения прозрачности и оптимизации бизнес-процессов.

«Сегодня Вьетнам в экономическом плане является одной из самых быстрорастущих стран региона, – говорит Стил. – Он продемонстрировал самый высокий рост с точки зрения регионального экономического рейтинга Всемирного экономического форума (ВЭФ). И это оказало значительное влияние как на население Вьетнама в плане качества жизни, так и на рынки с точки зрения США».

По словам Стил, в Индонезии USAID сыграло важную роль в развитии энергетического сектора.

«Мы сотрудничаем с Индонезией, в особенности в энергетическом секторе, и они смогли провести политику, предусматривающую много изменений и улучшений в плане модернизации энергетического сектора. Опять же, это послужило хорошим источником инвестиций не только для местных инвесторов в Индонезии, но и для американских инвесторов».

На Филиппинах USAID поддерживает развитие электронной коммерции, инвестируя в мобильный банкинг, что позволило людям, не имеющим доступа к банковским услугам, использовать мобильные телефоны для управления личными финансами. Со временем сформировалась система электронных платежей, которые используются не только для торговли, но и для распределения социальной помощи среди уязвимых и маргинализированных категорий населения.

USAID будет и впредь помогать странам Азии стать экономически самостоятельными, создавая условия, стимулирующие инвестиции частного сектора. Как отмечает Стил, USAID планирует «сотрудничать с правительствами в разработке политики, способствующей вовлечению частного сектора и создающей равные условия для законопослушных представителей частного сектора».

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