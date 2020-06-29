 

Добывать золото из отходов можно с помощью нового полимера

29.06.2020, 22:51, Новости дня

Учеными был разработан новый полимер, который позволяет добывать золото из старых устройств и устаревших материнских плат. Преимуществом данного метода является его дешевизна.

Новое средство, которое было разработано специалистами, очищает мусор и высвобождает золото из любых материалов. Эти процессы происходят благодаря органическому соединению порфирину, которой после соединения в полимере притягивает к себе материалы.

Чтобы выяснить, с какими металлами полимер работает лучше всего, ученые подвергали его разным испытаниям. Самую высокую эффективность он показал во время работы с небольшим количеством драгоценных металлов, особенно – с золотом.



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