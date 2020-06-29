В Сочи исчезло озеро

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29.06.2020, 21:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСотрудники Кавказского заповедника в Сочи обнаружили пропажу озера Малое. Зеркало водоема практически исчезло, а основную его часть занимает смесь грязи и камней, сообщают местные СМИ.

По словам ученых, причиной подобных изменений стали естественные природные процессы.

«Малое озеро – это озеро так называемого лавинного выбивания. То есть образовалось оно в результате систематически повторяющихся ударов лавин. Озеро, соответственно, углублялось, и сейчас мы видим одно из геологических событий, благодаря которым это озеро когда-то и появилось», – приводит «Сочи-Экспресс» слова директора по научной работе Кавказского заповедника Николая Ескина.

«Мы не наблюдаем ничего противоестественного, это естественный ход природных процессов», – заверил он.

Похожий случай произошел в 2018 году в Италии. Там из-за теплой погоды исчезло горное Голубое озеро, расположенное в Альпах на высоте 1853 метров.



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