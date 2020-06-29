 

Audi показала обновлённый кроссовер Q5

29.06.2020, 21:45, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Audi официально рассекретил усовершенствованный паркетник Audi Q5.

В частности, новинка может похвастаться модернизированной решеткой радиатора, стильными бамперами, светодиодной оптикой, а также иными внешними элементами. Кроме того, на дверях предусмотрели дополнительные накладки, а также увеличенные колесные диски. В базовой версии автомобиля предусмотрели продвинутые опции, включая мультимедийную систему с экраном на 10,1 дюйма. Автомобиль приводится в движение 2-литровым бензиновым мотором.

Кроме того, в дальнейшем также состоится выход гибридной модификации кроссовера Q5, который сможет выдать большую производительность и расширенный функционал. Остальные параметры транспортного средства пока неизвестны.



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