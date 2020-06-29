Реаниматолог рассказал о странностях коронавируса

29.06.2020, 21:30, Новости дня

Врач-реаниматолог Максим Лифинский, который проработал с коронавирусными пациентами в «красной зоне» 45 суток, рассказал, что болезнь оказалась «хитрым противником», который принес немало сюрпризов.

«Хотя соглашусь, что вирус – довольно хитрый противник, он намного умнее человека. Посмотрите, как он мутирует и совершенствуется. Гораздо быстрее, чем мы успеваем это отследить. Когда выходишь из «зоны», на самом деле еще какое-то время чувствуешь некое беспокойство. Наверное, какой-то посттравматический синдром все же есть», – сказал он в интервью «Московскому комсомольцу».

Он отметил, что сюрпризом оказалось течение болезни – больной, в которого «врачи верили», мог резко «ухудшиться», а «тяжелый» пациент подавал надежду.

Ранее уже сообщалось о необычном поведении коронавируса и необычных симптомах: так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что во время заболевания коронавирусом потерял обоняние и вкус.