Рост числа новых случаев COVID-19 приводит к восстановлению карантинных мер

29.06.2020, 21:18, Новости дня

В США, Индии и ряде других стран наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом, в связи с чем власти восстанавливают ограничительные меры, призванные сдержать распространение вируса.

В Индии в понедельник зафиксировали очередной суточный рекорд – около 20 000 новых случаев. По общему количеству подтвержденных случаев страна уступает лишь США, Бразилии и России.

В некоторых районах штата Ассам вновь ввели карантин до 12 июля, а в Западной Бенгалии продлили ограничения до конца июля.

В США резкий рост числа случаев отмечен в таких штатах, как Флорида, Техас, Калифорния и Аризона.

Губернатор Флориды Рик Десантис в воскресенье объявил, что в штате снова закроются пляжи, возложив вину за новый всплеск заражений на молодежь, которая игнорирует рекомендации по социальному дистанцированию и ношению масок.

Власти штата также ограничили потребление алкоголя в барах из-за «повсеместного несоблюдения ограничений».

Губернаторы Техаса и Калифорнии также закрыли многие бары.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли приостановил четвертую фазу открытия штата, где на прошлой неделе зафиксировали 3 180 новых случаев – почти столько же, как на пике эпидемии в марте.

В целом по стране уже шесть дней подряд регистрируют более 35 000 случаев.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего в мире число случаев заражения превысило 10,1 миллиона, а число смертей – 502 000.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, в воскресенье был поставлен новый рекорд суточного прироста случаев – 189 000. Из них 47 000 приходится на Бразилию.

Южная Корея, где в понедельник зафиксировали 47 новых случаев, продолжает беспокоиться по поводу второй волны коронавируса. Президент Мун Чжэ Ин призвал жителей воздержаться от поездок в сезон отпусков.

На шести складах Amazon в Германии в понедельник проходят забастовки из-за обнаружения коронавируса среди сотрудников.

По словам представителя профсоюза сотрудников Amazon, коронавирусом заразились более 40 человек. Он заявил, что компания ставит свои прибыли выше безопасности сотрудников.

Amazon эти обвинения отвергает, заявляя, что компания инвестировала миллиарды, чтобы защитить своих сотрудников по всему миру.