 

«Яндекс» при размещении акций привлек более 1 млрд долларов

29.06.2020, 21:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКомпания «Яндекс» завершила размещение акций класса А, привлечь удалось 1,06 млрд долларов, информирует пресс-служба компании.

«Общее количество новых акций класса А, выпущенных в рамках публичного и частного размещения, составляет 21 млн 522 тыс. 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно 1,06 млрд долларов, за вычетом скидок и комиссий андеррайтинга, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение», – передает РИА «Новости» сообщение «Яндекса».

В рамках публичного предложения компания разместила 8 млн 121 тыс. 827 акций класса А по цене 49,25 доллара за акцию. До закрытия сделки андеррайтер – Goldman Sachs – реализовал свой опцион на покупку дополнительных 1 млн 218 тыс. 274 акций. Компания выпустила в общей сложности 9 млн 340 тыс. 101 акцию класса А на сумму около 460 млн долларов.

Также компания завершила частное размещение 12 млн 182 тыс. 739 акций класса А в пользу трех инвесторов – «ВТБ Капитала», инвесткомпании Ervington Investments Limited (конечный бенефициар Роман Абрамович) и инвесткомпании Treliscope Limited (бенефициары – Александр Абрамов и Александр Фролов).



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