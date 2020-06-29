Мишустин поручил для трудоустройства выпускников использовать единую базу вакансий

29.06.2020, 20:53, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минтруду использовать при трудоустройстве выпускников единую базу вакансий.

«Я думаю, Минобрнауки совместно с Минтрудом в рамках подготовки комплекса мер по содействию трудоустройству выпускников необходимо предусмотреть использование сервисов занятости при центрах занятости – единой базы вакансий при трудоустройстве выпускников», – передает слова Мишустина ТАСС.

Премьер напомнил, что это было поручением президента Владимира Путина. Мишустин дал поручение министрам представить предложения на этот счет.

Он также призвал помнить, что решение вопроса трудоустройства выпускников невозможно без оценки потенциала рынка труда – необходимо понимать, насколько востребованы профессии и квалификации, по которым ведется подготовка студентов.

«И здесь нужно смотреть, как, может быть, в том числе и наши программы корректировать», – добавил Мишустин.

Он также поручил Минтруду и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложить более широкое использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для решения проблем на рынке труда.

«Многие цифровые платформы сейчас такие приложения используют, которые в зависимости от района, региона или от профессии человека дают ему возможность найти работу очень быстро», – отметил премьер.

Мишустин указал, что эти технологии используются самозанятыми, которые регистрируются «соответствующим образом».

«Им доступна информация обо всех компаниях, банках, предлагающих как свои услуги, так и новые формы работы», – сказал он.

Мишустин добавил, что новые возможности получили в последнее время значительное развитие.

«И мне приятно, когда люди благодарят нас за такую новую форму, когда не нужно ничего писать, никуда ходить, а просто посредством информационно-коммуникационных технологий быстро получить всю информацию», – признался премьер-министр.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фалько заявил, что в 2020 году наибольший шанс трудоустройства есть у выпускников медицинских и педагогических направлений, а также специалистов по цифровым технологиям.