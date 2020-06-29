Верховный суд отменил закон Луизианы об абортах

29.06.2020, 20:16, Новости дня

Верховный суд США в понедельник вынес решение против закона штата Луизиана, предусматривающего ограничения в отношении врачей, оказывающих услуги по прерыванию беременности.

Против закона высказались пятеро судей из девяти: консерватор Джон Робертс присоединился к четырем судьям-либералам, поддержав клинику Hope Medical Group for Women из города Шревепорт, которая обжаловала в суде принятый в 2014 году закон.

Закон обязывает врачей, делающих аборты, получать разрешение на госпитализацию пациентов в больнице, расположенной в радиусе 48 км от клиники.

Противники абортов надеялись, что Верховный суд, где насчитывается пять судей-консерваторов, поддержит ограничения, которые были введены в Луизиане и ряде других консервативных штатов.

Это второй случай за четыре года, когда Верховный суд вынес постановление против подобных ограничений.

В 2016 году суд высказался против закона штата Техас, который также требовал от врачей иметь разрешение на госпитализацию пациентов в соседних больницах, а от клиник – иметь дорогостоящее оборудование больничного уровня. Судьи сочли, что эти ограничения возлагают «чрезмерное бремя» на возможность женщины сделать аборт.

Верховному суду предстоит рассмотреть еще ряд подобных дел, связанных с законами других штатов, так что у судей-консерваторов будет возможность все же добиться ограничения доступа к абортам.

Две из трех абортных клиник Луизианы вынуждены были бы закрыться, если бы закон вступил в силу.