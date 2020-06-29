При пожаре в драмтеатре Владимира сгорели фойе, зрительный зал и сцена

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29.06.2020, 20:15, Новости дня

При пожаре во Владимирском областном академическом Театре драмы больше всего пострадали фойе, зрительный зал и сцена. Совсем недавно они были отремонтированы. В том числе сгорели кресла. Ущерб еще предстоит оценить, но уже сейчас видно, что он будет серьезным.

Как напоминает ГТРК "Владимир", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", огонь охватил примерно пятьсот квадратных метров. По информации начальника пресс-службы ГУ МЧС РФ по Владимирской области Екатерины Мищенко, оперативно прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили возгорание на первом этаже здания. На месте продолжают работать 37 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники.

По информации пресс-службы МЧС, при проведении в здании электротехнических работ двумя рабочими была нарушена техника безопасности. Сначала они пытались ликвидировать огонь сами, в результате один электрик был госпитализирован.

Текст:

ГТРК "Владимир"



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