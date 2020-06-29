«Ведут себя как российские власти». Защита на суде по делу MH17

29.06.2020, 19:42, Новости дня

На этой неделе суд, рассматривающий в Нидерландах дело о крушении "Боинга" "Малайзийских авиалиний" под Донецком, даст свою оценку ходатайствам адвокатов единственного обвиняемого, представленного на процессе – россиянина Олега Пулатова. Представители обвинения и эксперты считают доводы защиты Пулатова смехотворными и многократно опровергнутыми расследованием. С недоверием относятся к словам адвокатов и некоторые родственники погибших в катастрофе рейса MH17.

В минувшую пятницу на ходатайства, поданные адвокатами Пулатова, отреагировали представители прокуратуры Нидерландов. Они считают, что большая часть этих ходатайств должна быть отклонена судом. По словам прокуроров, ходатайства настолько слабо мотивированы, что возникает вопрос: хочет ли защита, чтобы запрошенные ей дополнительные расследования действительно были проведены? Отношения между представителями прокуратуры и адвокатами становятся более напряженными ввиду того, что обе стороны обвиняют друг друга в недобросовестности при отборе доказательств.

Обвиняемых в причастности к трагедии, в которой погибли все находившиеся на борту "Боинга" 298 человек, пока четверо. Это трое россиян и один гражданин Украины: бывший командир вооруженных отрядов самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин, бывший глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ВДВ российской армии в отставке и бывший глава 2-го отдела "ГРУ ДНР" Олег Пулатов, а также бывший командир разведывательного батальона этого отдела Леонид Харченко. Только Пулатов представлен на процессе защитниками из Нидерландов, работу которых, по их словам, оплачивает некий созданный в России "фонд". Адвокаты россиянина говорят, что им неизвестен источник денег в этом фонде.

На прошлой неделе адвокаты Пулатова заявили, что они не считают доказанным тот факт, что рейс MH17 был сбит ракетой из российской установки "Бук" с поля под селом Первомайское, которое на тот момент контролировалось пророссийскими сепаратистами "ДНР". Это заявление последовало, несмотря на все доказательства, еще раз предоставленные прокурорами на суде в начале июня. Защита считает недостаточно расследованными альтернативные версии, особенно те, в которых говорилось об атаке на пассажирский самолет украинского истребителя или о поражении "Боинга" ракетой "Бук", принадлежавшей украинской армии. Адвокаты ходатайствовали о допросе более 100 дополнительных лиц в качестве свидетелей, которые могли бы оценить достоверность этих версий. Кроме того, они попросили пересмотреть значительное количество собранных Совместной следственной группой доказательств в присутствии экспертов, выбранных защитой.

Некоторые из ходатайств адвокатов Пулатова выглядят крайне странно, если не комично для тех, кто хотя бы немного знаком с расследованием катастрофы: например, они потребовали от суда предоставить им метаданные твитов, опубликованных летом 2014 года "испанским авиадиспетчером Карлосом", который утверждал, что видел на радарах рядом с "Боингом" два украинских истребителя. Подлинность личности "Карлоса" вызвала вопросы еще в начале расследования, а в 2018 году журналистам Радио Свобода удалось найти человека, писавшего эти твиты, и выяснить, что он является не авиадиспетчером, а мошенником, отсидевшим тюремный срок в Румынии.

В пятницу, 26 июня, представители обвинения отреагировали на ходатайства защиты. По их словам, эти ходатайства базируются на выборочных или неправильных интерпретациях материалов дела, а доказательства, свидетельствующие о том, что MH17 был сбит российской ракетой "Бук", неопровержимы, обширны, многогранны и адекватно проверены. Альтернативные версии, утверждает прокуратура, были адекватно расследованы, и никаких убедительных доказательств в их поддержку найдено не было.

Возглавляющий сторону обвинения прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе также объяснил: по закону ходатайства защиты Пулатова могут быть удовлетворены лишь в том случае, когда они являются конкретными и адекватно мотивированными запросами на расследование тех версий событий, в которых имеется "хотя бы некоторая вероятность". Вместо этого, говорит он, защита Пулатова в целом, скорее, просит расследовать теории и спекуляции, которые уже опровергнуты.

Защитники Пулатова также недовольны тем, что расследование в слишком значительной степени опирается на информацию, предоставленную украинскими властями. Адвокат Будевейн ван Эйк отметил на суде, что все перехваченные телефонные разговоры сепаратистов были предоставлены Службой безопасности Украины, поэтому он хочет допросить тех лиц в СБУ, которые отбирали эти прослушки. Кроме того, он хочет, чтобы эксперты проверили, не отредактированы ли они. Обвинение попросило суд отклонить это ходатайство, поскольку в материалах дела подробно описывается, как проверялась подлинность прослушек.

Сабине тен Дуссхатэ, еще один адвокат Пулатова, представила серию видеозаписей, на которых якобы очевидцы утверждают, что видели один или несколько украинских истребителей рядом с рейсом MH17 незадолго до катастрофы. Некоторым из этих "свидетельских показаний", поясняют эксперты международной расследовательской группы Bellingcat, доверять не стоит. На одном из видео, показанных адвокатом, присутствует "учительница Валентина". Она говорит, что своими глазами увидела два украинских истребителя над Донбассом 17 июля 2014 года, а затем услышала "очень громкий взрыв". Однако в интервью 2015 года та же женщина сказала, что в день крушения "Боинга" было слишком облачно, поэтому никто не мог видеть истребители.

Еще на одном видео, показанном защитой Пулатова, молодой человек рассказывает тогдашнему журналисту телеканала Russia Today Грэму Филлипсу, что он видел два украинских истребителя, которые улетали после того, как сбили "Боинг". В Bellingcat нашли этого молодого человека: он признался, что солгал и на самом деле никаких истребителей не видел.

Несмотря на это, защита хочет допросить этих и многих других лиц, которые утверждают, что рейс MH17 был сбит одним или несколькими украинскими истребителями. Обвинение просит суд отклонить большинство этих ходатайств, поскольку многим свидетелям, процитированным защитой, нельзя доверять. Показания других, по словам прокуратуры, вырваны адвокатами из контекста.

Адвокаты Пулатова также хотят допросить в качестве свидетелей граждан ФРГ Питера Хайсенко и Бернда Бидермана. Хайсенко, бывший пилот "Люфтганзы", утверждает, что на фотографии обломков сбитого "Боинга", найденной им в интернете, он обнаружил следы от выстрела из 30-миллиметрового орудия военного самолета. Бидерман, полковник ПВО Германии в отставке, также считает, что рейс MH17 мог быть сбит ракетой класса "воздух-воздух".

Прокуратура утверждает, что криминалистические экспертизы уже показали несоответствие реальности этих версий "немецких экспертов". Что касается Хайсенко, то он, по словам обвинения, уже был допрошен Совместной следственной группой, но не предоставил какой-либо важной информации. Обвинение готово предоставить адвокатам Пулатова стенограмму заявлений Хайсенко, чтобы они сами могли судить, хотят ли они ходатайствовать о приобщении их к делу. Кроме того, прокурор заявил, что Хайсенко и Бидерман не присутствовали на месте катастрофы, поэтому их нельзя допрашивать в качестве свидетелей. Бидермана можно было бы допросить как "эксперта", но прокуратуре неясно, на каких основаниях он может претендовать на это звание.

Представители защиты также заявили, что подозревают власти Украины в том, что те не передали следствию все имеющиеся у них данные радаров о ситуации в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В качестве обоснования этого подозрения защита приводила интервью Евгения Волкова. Волков говорит, что служил штурманом наведения вооруженных сил Украины в звании старшего лейтенанта на радиолокационной станции в Харькове. Украинские власти утверждают, что все военные первичные радары, которые могли бы зарегистрировать военные самолеты рядом с малайзийским лайнером во время катастрофы, в тот день не функционировали из-за разных причин, в том числе планового ремонта. По версии Волкова все радарные системы в стране находились в полной боевой готовности. В связи с этим адвокаты Пулатова ходатайствовали о его допросе.

Обвинение посоветовало суду также отклонить это ходатайство. По словам прокурора, следствие сделало все возможное, чтобы получить все радиолокационные данные от Украины. Прокурор также указал на оплошность в этом ходатайстве защиты. Защитники Пулатова сообщают в ходатайстве, что Волков работал на гражданской радиолокационной станции, но сам Волков говорит, что станция была военной. В связи с этим прокурору, по его словам, не ясно, где и кем именно работал Волков и какую важную информацию он может иметь.

Также в ответ на версию об украинском истребителе прокуратура обнародовала ранее не публиковавшиеся записи переговоров обвиняемых, из которых следует, что в распоряжении "ДНР" была как минимум одна установка "Бук".

Помимо версии "украинского истребителя" защита также попросила суд подробнее расследовать версию, согласно которой рейс MH17 был сбит ракетой из украинской установки "Бук". Самым важным аргументом защиты в пользу этой версии было то, что прокуратура якобы опиралась на неверную информацию о максимальной дальности поражения ракеты "Бук" – 36 километров. Если это так, то ракета должна была быть запущена с территории, которая в тот момент контролировалась сепаратистами. Ссылаясь на заявления бывшего командира украинской батареи "Буков" по фамилии Таранков, адвокаты настаивают на том, что максимальная дальность поражения ракетой "Бука" может достигать 55 км. Тен Дуссхатэ сказала, что прокуратура была знакома с заявлениями этого эксперта, но все равно представляет как факт то, что максимальный радиус действия "Бука" – 36 км. Адвокаты считают, что прокуратура в этом вопросе не действовала добросовестно, и просят опросить Таранкова и других экспертов в этом вопросе.

Представитель обвинения Тийс Бергер ответил, что тен Дуссхатэ вырвала слова Таранкова из контекста. Таранков говорил о другом типе ракеты "Бука". Более того, он сказал, что лишь "думал", что максимальная дальность поражения той ракеты может достигать 55 километров, но "не знал этого", потому что никогда не работал с конкретной ракетой такого типа.

Адвокаты готовы поспорить и о месте запуска ракеты. Ссылаясь на доклад российского производителя вооружения для ПВО, компании "Алмаз-Антей", защита считает, что если "Боинг" был сбит ракетой "Бук", то эта ракета могла быть запущена из села Зарощенское. Кроме того, представители Пулатова задают вопрос: не контролировалось ли Зарощенское украинской армией 17 июля 2014 года?

Прокуратура заявила, что опирается на доклады экспертов Нидерландского авиационно-космического центра и Бельгийской королевской военной академии, которые идентифицируют как места запуска различные, но частично перекрывающиеся области в нескольких километрах к югу от населенного пункта Снежное, вблизи Первомайского. Адвокаты Пулатова пожаловались на то, что прокуратура попросила бельгийское и нидерландское учреждения прокомментировать выводы "Алмаз-Антея", но не наоборот. Защита ходатайствовала об опросе руководителя "Алмаз-Антея" и экспертов бельгийского и нидерландского института для того, чтобы проверить методы и доказательства, на которых основаны их доклады.

Представитель прокуратуры Нидерландов Тийс Бергер объяснил, что готовность обвинения полагаться на отчеты Нидерландского авиационно-космического центра и Бельгийской королевской военной академии связана с тем, что исследователи этих организаций были признаны судом экспертами. Более того, по словам Бергера, место запуска, указанное "Алмаз-Антеем", противоречит всем имеющимся у следствия доказательствам. Тем не менее Бергер предложил пригласить экспертов всех трех институтов вместе написать доклад, в котором они могли бы прокомментировать выводы друг друга.

Что касается доклада "Алмаз-Антея", на который ссылаются адвокаты Пулатова, то о причинах, по которым ему не стоит доверять, уже давно рассказали исследователи Bellingcat и журналисты российской "Новой газеты". В частности, в июне 2015 года журналист "Новой газеты" побывал в поселке Зарощенское и поговорил с местными жителями. Они рассказали ему, что Зарощенское 17 июля 2014 находилось под контролем "ДНР" и "Бука" там не было.

Тот факт, что защитники Пулатова просят снова расследовать теории и спекуляции, которые уже давно опровергнуты Совместной следственной группой и независимыми журналистами, и при этом ходатайствуют о допросе множества ненадежных свидетелей, наблюдающие за процессом эксперты интерпретируют лишь как попытку затянуть судебный процесс. Тем не менее, по словам адвокатов, на следующих заседаниях суда они собираются подать еще больше ходатайств о дополнительном расследовании. На прошлой неделе, по их словам, они не смогли подать все свои запросы, поскольку дело насчитывает более 30 000 страниц и у адвокатов было недостаточно времени, чтобы полностью их прочитать. При этом из-за ограничений на поездки в связи с коронавирусом адвокаты якобы не были в состоянии лично общаться со своим клиентом и обсуждать с ним стратегию защиты.

В связи с последним заявлением Вард Фердинандуссе еще раз повторил, что прокуратура готова учитывать ограниченные возможности Пулатова из-за пандемии коронавируса, если тот адекватно объяснит, с какими конкретными проблемами он сталкивается. По словам Фердинандуссе, Пулатов не может использовать коронавирус как карточку "бесплатно освободитесь из тюрьмы" в популярной настольной игре "Монополия".

"Стратегия защиты болезненна для родственников жертв", – говорит в интервью Радио Свобода Антон Котте, потерявший в катастрофе сына, невестку и внука. По словам Котте, всю прошлую неделю из-за этого он находился в состоянии "эмоциональных качелей". "Я ценю, что все стороны в деле стараются относиться к родственникам с осторожностью, но никто из них может полностью понимать, что мы переживаем. Я никого не виню, но это так".

Вот что Антон Котте говорит о многочисленных ходатайствах защиты:

"Они показывают нам видеозаписи людей, про которых мы не можем знать, кто они и почему они это говорят. Их попросили что-нибудь сказать? Им заплатили? Защита сама делает то, в чем обвиняет прокуратуру. Они приводят заявления людей, но мы не знаем, проверены ли они. Откуда это видео? Вы можете это доказать? На самом деле, они действуют в том же духе, как и российские власти: приводят много разных людей, которые рассказывают что угодно, но мы не знаем, говорят ли они по доброй воле? Стоит ли доверять тому, что они говорят?"

3 июля станет известно, что думает суд о выступлении адвокатов Пулатова. В этот день судьи сообщат, какие ходатайства защиты будут удовлетворены, а какие было решено отклонить.