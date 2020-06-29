 

La Dépêche – любовь к вину и России — Депардье и Ришар сделали общее фото в честь многолетней дружбы

29.06.2020, 19:42, Новости дня

Знаменитый французский актёр Пьер Ришар опубликовал в своём Twitter фотографию, на которой он изображён вместе с Жераром Депардье, пишет La Dépêche. Издание рассказывает, что актёры в 1980-х снимались вместе в нескольких фильмах, и с тех пор их связывает дружба, а также общая любовь к вину, РФ и её культуре.


Twitter

В субботу вечером Пьер Ришар выложил в своём Twitter фотографию с Жераром Депардье в честь долгой дружбы и общих интересов, которые объединяют двух актёров, пишет La Dépêche. На снимке изображён улыбающийся Ришар, рядом с которым полулёжа расположился серьёзный Депардье. «Друзья по жизни, друзья по вину», — гласит короткая подпись к фотографии.

Amis pour la vie, amis pour le vin#GerardDepardieu #PierreRichard pic.twitter.com/Opi2RsWj7s

— Pierre Richard (@PierreRichardPR) June 27, 2020
Как отмечает издание, Ришар не указал, по какому случаю опубликовал изображение, а также где и когда оно было снято. В 1980-е актёры вместе снимались в фильмах «Невезучие», «Папаши» и «Беглецы» и с тех пор уже долгие годы являются друзьями.

Интернет-пользователи оставили под фотографией множество комментариев: «беглецы снова вместе», «два настоящих папаши», «10 из 10», «обожааааю», «вы оба прекрасны». Кто-то спрашивает автора, когда актёры снова появятся вместе на экране.

Французская газета рассказывает, что у старых друзей много общего: оба любят Россию и её культуру, а также хорошее вино. Уже 30 лет Пьер Ришар живёт в Грюиссане в департаменте Од, где у него есть винодельческое хозяйство Bel Evêque. Со своей стороны Жерару Депардье с 1989 года принадлежит Château de Tigné — замок и винодельня на 100 гектаров в долине Луары, пишет La Dépêche.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Голосование по поправкам в Конституцию начинается для россиян за границей

10.06 / Дело Ефремова передано в столичный главк МВД

28.06 / Украина пытается сохранить связи со своими гражданами в Крыму – представитель президента

11.06 / Собянин назвал возможные сроки массовой вакцинации от коронавируса

13.06 / SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink

28.04 / Стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A41 с NFC

10.04 / Экономика: Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

02.06 / На Урале начата проверка по факту гибели мужчины при задержании

18.06 / В правительстве опровергли сообщения о введении повышенной ставки НДФЛ

11.06 / Президент Кипра – Эрдоган пытается превратить Турцию в средиземноморскую сверхдержаву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска