La Dépêche – любовь к вину и России — Депардье и Ришар сделали общее фото в честь многолетней дружбы

29.06.2020, 19:42, Новости дня

Знаменитый французский актёр Пьер Ришар опубликовал в своём Twitter фотографию, на которой он изображён вместе с Жераром Депардье, пишет La Dépêche. Издание рассказывает, что актёры в 1980-х снимались вместе в нескольких фильмах, и с тех пор их связывает дружба, а также общая любовь к вину, РФ и её культуре.



Twitter

В субботу вечером Пьер Ришар выложил в своём Twitter фотографию с Жераром Депардье в честь долгой дружбы и общих интересов, которые объединяют двух актёров, пишет La Dépêche. На снимке изображён улыбающийся Ришар, рядом с которым полулёжа расположился серьёзный Депардье. «Друзья по жизни, друзья по вину», — гласит короткая подпись к фотографии.

Amis pour la vie, amis pour le vin#GerardDepardieu #PierreRichard pic.twitter.com/Opi2RsWj7s

— Pierre Richard (@PierreRichardPR) June 27, 2020

Как отмечает издание, Ришар не указал, по какому случаю опубликовал изображение, а также где и когда оно было снято. В 1980-е актёры вместе снимались в фильмах «Невезучие», «Папаши» и «Беглецы» и с тех пор уже долгие годы являются друзьями.

Интернет-пользователи оставили под фотографией множество комментариев: «беглецы снова вместе», «два настоящих папаши», «10 из 10», «обожааааю», «вы оба прекрасны». Кто-то спрашивает автора, когда актёры снова появятся вместе на экране.

Французская газета рассказывает, что у старых друзей много общего: оба любят Россию и её культуру, а также хорошее вино. Уже 30 лет Пьер Ришар живёт в Грюиссане в департаменте Од, где у него есть винодельческое хозяйство Bel Evêque. Со своей стороны Жерару Депардье с 1989 года принадлежит Château de Tigné — замок и винодельня на 100 гектаров в долине Луары, пишет La Dépêche.